Pentagone: Daech produisait du gaz moutarde à Mossoul

Damas dévoile les preuves de l'utilisation du gaz moutarde en Syrie

Les résultats des expertises effectuées à l'Université de Mossoul par la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont démontré que les combattants du groupe terroriste Daech se sont régulièrement servis du bâtiment pour synthétiser du gaz moutarde, a déclaré mercredi le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis.

« Parmi les analyses que la coalition a réalisées à l'Université de Mossoul, certaines ont donné des résultats positifs. Ainsi, l'Université occupait une place prioritaire dans le programme (de production, ndlr) d'armes chimiques de l'État islamique », a précisé M. Davis.

D'après lui, certains échantillons comportaient des traces de gaz moutarde et de chlore. Le porte-parole a toutefois indiqué que rien ne prouvait pour le moment que les combattants s'en fussent servis pour perpétrer des massacres.

Washington accuse Daesh de fabriquer du gaz moutarde

Rappelons qu'auparavant, le colonel américain John Dorrian avait déclaré que l'État islamique était en mesure de produire et d'utiliser des armes chimiques. Selon lui, la libération de l'Université de Mossoul, abritant un « laboratoire majeur » de Daech, pourrait affaiblir à l'avenir leur capacité à synthétiser des armes chimiques.

En outre, le général Heider Fadil a de son côté confirmé que l'armée irakienne avait retrouvé dans les quartiers libérés de Mossoul un vaste entrepôt de gaz moutarde.

