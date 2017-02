Une figure de l'insurrection du Donbass tuée dans un attentat

Le commandant du bataillon Somali Mikhaïl Tolstykh, surnommé Guivi, a été tué dans un attentat perpétré mercredi matin dans la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR).

« Aujourd'hui à 06H12 (03H12 GMT), le commandant du bataillon Somali Mikhaïl Tolstykh, surnommé Guivi, héros de la DNR, a été tué dans un attentat. C'est la poursuite de la guerre terroriste lancée par les autorités de Kiev contre les résidents du Donbass. Les enquêteurs sont sur les lieux », a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk (DNR).

Auparavant, des médias locaux avaient annoncé que Mikhaïl Tolstykh avait récemment pris part aux affrontements près de la localité d'Avdeïevka, où il avait été légèrement blessé.

Il s'agit du deuxième attentat perpétré ces derniers jours contre des figures clés de la rébellion du Donbass.

Début février, une voiture piégée a explosé à Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Le véhicule appartenait au chef de la police de la République populaire autoproclamée de Lougansk Oleg Anatchenko. La police a indiqué qu'il s'agissait d'un attentat. Oleg Anatchenko, qui se trouvait dans la voiture au moment de l'explosion, a perdu la vie.

En octobre dernier, le chef des insurgés du Donbass Arsen Pavlov, surnommé Motorola, a été tué dans l'ascenseur de sa maison suite à l'explosion d'une bombe. L'incident a également fait plusieurs blessés.Une violente attaque que les milices imputaient à Kiev.

