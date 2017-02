Mal de dos, projets… Les mille et une excuses des combattants étrangers de Daech

Les membres étrangers de l'organisation terroriste État islamique (Daech) commencent à faire preuve de désobéissance, et refusent de participer aux hostilités, indique le journal Washington Post.

Des documents concernant des « combattants à problèmes » sont tombés entre les mains des militaires irakiens après la prise d'une base de Daech dans la région de Mossoul. Ils concernent 14 personnes « désobéissantes ».

Ainsi, un Belge entré dans les rangs des terroristes a présenté un avis médical faisant état de douleurs dans le dos qui l'empêchent de participer aux hostilités. Un Français a déclaré vouloir quitter l'Irak pour se faire exploser dans l'Hexagone. Plusieurs terroristes ont demandé à être dépêchés en Syrie, et certains ont purement et simplement refusé de prendre part aux hostilités.

« Il ne veut pas faire la guerre, il veut rentrer en France. Il affirme que sa volonté est d'organiser une opération martyre en France. Il se déclare malade mais n'a pas d'avis médical », lit-on dans les notes d'un combattant français d'origine algérienne.

Selon les données du Centre international de lutte contre le terrorisme (ICCT) basé à La Haye, citées par le journal, plus de 4 000 combattants étrangers ont quitté les pays européens pour se rendre en Irak et en Syrie. Un tiers en sont revenus. La mort de près de 14 % d'entre eux est confirmée, l'emplacement des autres reste inconnu.

