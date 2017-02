Les autorités du Donbass dévoilent un projet de cessez-le-feu

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Une figure de l'insurrection du Donbass tuée dans un attentat

Les autorités de la République populaire de Donetsk (DNR) ont élaboré un projet de trêve visant à normaliser la situation le long de la ligne de front dans le Donbass, annonce ce mercredi l'Agence de presse de Donetsk.

« Nous avons présenté nos propositions concernant une cessation complète des hostilités et l'éloignement des parties de la ligne de contact », a indiqué le commandement opérationnel de la République.

Selon lui, le document a été achevé le 4 février puis soumis à l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) afin d'être harmonisé.

Le projet de trêve proposé par la DNR, qui comprend cinq articles, exige d'instaurer un « cessez-le-feu immédiat et complet », d'éloigner les armements interdits et de permettre l'accès de la mission d'observation de l'OSCE.

Le document prévoit par ailleurs l'instauration d'une « zone sans armes » dans un rayon d'un kilomètre de la station de filtrage d'eau de Donetsk. Des mesures nécessaires pour rétablir l'infrastructure et normaliser la situation humanitaire dans les environs des localités de Iassinovataïa et d'Avdeïevka.

« Toutes les propositions ont été documentées et remises au commandement ukrainien, mais celui-ci a complètement ignoré l'initiative de la République. Par ailleurs, le chef adjoint de la mission de l'OSCE en Ukraine Alexander Hug a refusé de jouer le rôle de médiateur dans les négociations et a quitté la région », a annoncé le commandement de la DNR.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est nettement dégradée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier leur pilonnage et de tentatives d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Après une nouvelle reprise des combats, plusieurs localités, dont Avdeïevka, située à six kilomètres de Donetsk et peuplée de 22 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité, sans eau ni chauffage. Sur fond d'escalade militaire dans la région, Kiev a déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, foulant aux pieds les accords de Minsk. Le 6 février, les tensions autour de la ville sont pourtant retombées, l'électricité et l'approvisionnement en eau de la ville ont été rétablis.

