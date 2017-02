Donald Trump exprime son soutien à Erdogan

Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont abordé par téléphone « la relation de longue date entre les États-Unis et la Turquie ainsi que leur engagement commun à combattre le terrorisme sous toutes ses formes », rapporte la Maison Blanche dans un communiqué. Le leader américain a notamment salué « la contribution apportée par la Turquie à la campagne visant à contrer le groupe terroriste Daech ».

D'après une source présidentielle turque citée par les médias locaux, MM Trump et Erdogan ont en outre évoqué la possibilité d'établir une zone de sécurité en Syrie et la crise des réfugiés.

© AFP 2016 ADEM ALTAN Erdogan dispose des preuves du soutien apporté par les USA à Daech

Selon cette même source, le numéro un turc a également demandé à Donald Trump de mettre fin au soutien apporté par Washington aux miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), considérées par Ankara comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qualifié d'organisation terroriste en Turquie.

Le directeur de la CIA, Mike Pompeo, doit se rendre en Turquie jeudi 9 février pour évoquer notamment la question des milices YPG ainsi que la lutte contre le réseau du prédicateur turc Fethullah Gülen. Exilé en Pennsylvanie depuis 1999, Gülen est soupçonné par Erdogan d'être derrière le coup d'État manqué de juillet 2016.

Suite à la tentative de putsch, Ankara a demandé au prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, d'extrader le prédicateur. M. Obama a alors affirmé que la demande d'extradition visant l'opposant serait traitée "conformément aux lois américaines". Or, aucune décision en la matière n'a été prise depuis.

