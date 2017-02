Des marins russes et ukrainiens enlevés par des pirates dans le golfe de Guinée

« Une attaque de pirates sur un navire de la BBC Caribbean s’est déroulée dans les eaux territoriales nigérianes », – informe la mission diplomatique russe du Nigéria sur sa page sur Twitter

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.

​« Sept citoyens russes et un citoyen ukrainien ont été enlevés du navire attaqué. Suite à la prise d’otages, l’ambassade russe s’est adressée aux autorités nigérianes, demandant leur coopération pour localiser les personnes enlevées. »

Ces derniers temps, les prises d’otages se multiplient dans le delta du Niger. En décembre dernier, des pirates avaient pris d’assaut un bateau avec des citoyens russes et ukrainiens à bord, dans le golfe de Guinée. En avril 2016, le bateau britannique Esther-C, avec plusieurs Russes à son bord, avait été capturé par des pirates non loin de la ville de Port Harcourt (Nigéria). Quelques semaines plus tard, les marins avaient été libérés.