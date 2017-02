Désinformation russe en Allemagne: zéro preuves, zéro arguments

Après un an d'enquête, les services secrets allemands n'ont pas trouvé aucunes preuves de l'existence de la campagne de désinformation contre le gouvernement allemand que la Russie est accusée de mener.

« Il n'y a absolument pas de faits, ni de documents, ni d'arguments capables de prouver ou de montrer que la partie russe ou des organismes d'État mènent une campagne organisée de déstabilisation ou se livrent à de la désinformation », a indiqué à Sputnik le politologue allemand Alexander Rahr.

© AFP 2016 Kirill Kudryavtsev Reconnaissante pour les «bons conseils», la Russie s’en passe

Les médias ont largement couvert les prétendues cyberattaques russes contre le gouvernement et l'establishment allemands, et même contre la chancelière, sans pour autant présenter de faits à l'appui. Cependant, ils ont « semé des craintes dans la population ».

« Nous vivons dans un contexte de guerre de l'information, dans laquelle la propagande l'emporte sur les faits », a dit M. Rahr.

Le monde confortable dans lequel vivaient les Européens depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis la fondation de l'UE, est en train de changer, explique l'expert. Le monde est redevenu multipolaire, de nouvelles forces apparaissent, et « l'Europe ne devient pas plus forte, mais au contraire, elle s'affaiblit ». Ce qui rend nerveuses les élites au pouvoir.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Un journaliste allemand qui a dénoncé la CIA retrouvé mort

Selon ses prévisions, la situation restera tendue encore longtemps et les batailles de propagande sur Internet et dans les médias se poursuivront.

Malgré tout, il est crucial d'établir un dialogue et de limiter la probabilité d'une telle confrontation à l'avenir, estime-t-il.

