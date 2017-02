Assad: le sang des soldats russes morts en Syrie ne se mesure pas en argent

Le sang des soldats russes morts sur le sol syrien ne se mesure pas en argent, a déclaré le président syrien Bachar el-Assad, en recevant à Damas des parlementaires russes.

© AFP 2016 SANA Assad: la coopération avec la Russie sauvera la Syrie

« Certes, le soutien militaire est très important. Néanmoins, une goutte de sang d'un soldat russe mort sur notre terre est plus chère pour nous que n'importe quel soutien militaire. Ce sang, le sang russe, versé sur notre sol ne se mesure pas en argent », a souligné M. Assad.

Cela dit, le président de la Syrie a exprimé sa reconnaissance à la Russie pour son soutien militaire.

