Peu importe l’apparence, si tu es un vrai carnassier!

Apparemment, c'est dans un zoo de la ville de Harbin, dans le nord de la Chine, qu'habitent les plus gros tigres du monde ! Alors que les spécialistes sont préoccupés par leur santé et imaginent quelles auraient pu être les raisons de leur obésité soudaine, les internautes ne tardent pas à échanger leurs opinions et surtout à se moquer du physique de ces tigres.

Дратути: "Когда вернулся от бабушки домой":)https://t.co/NoYQi9wd8C pic.twitter.com/e71umGrrPS — Yet Another MD (@WYSLPG_YA_MD) 8 février 2017

« C'est la faute aux produits OGM ! » a écrit un commentateur.

« Ils ont dû manger trop de brioches ! » disent les autres.

« Ce sont des petits phoques… »

« Lorsque tu rentres d'une visite chez ta grand-mère… »

« Ces petits chats se sont tout simplement préparés pour l'hiver »

« Peu importe l'apparence, c'est la beauté intérieure qui compte »

On ignore les vraies raisons de leurs changements physiques, pourtant, les responsables du zoo affirment qu'en hiver les animaux prennent toujours un peu plus de poids afin de se protéger du froid. Selon eux, dès le printemps, ce problème aura disparu.

Malgré cela, le président de l'organisation internationale de protection des animaux Born Free Foundation Will Travers a fait remarquer qu'il n'était absolument pas d'accord avec les responsables du zoo chinois :

« Les tigres souffrent d'obésité, ce qui témoigne que leur alimentation est inappropriée et anormale. Je crois que ce n'est pas du tout drôle ou mignon. Ces animaux ne vont pas bien », a-t-il déclaré.

