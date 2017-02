Le président serbe bientôt ambassadeur en Russie? Intox!

Le principal journal serbe Blic, citant des sources anonymes, a publié ce mercredi un article sur l'éventuelle nomination du président serbe Tomislav Nikolic au poste d'ambassadeur de Serbie en Russie après la fin de son mandat. Pourtant, selon le président, il s'agit d'une fausse information.

« C'est une intox à l'aide de laquelle on tente de me déprécier et de me présenter comme un homme capable de s'enrichir quoi qu'il arrive », a déclaré Tomislav Nikolic dans une interview accordée à Sputnik.

Selon le journal Blic, ce « futur emploi » serait envisagé pour le président dans le cas où le Parti progressiste serbe au pouvoir, fondé par M. Nikolic, décidait de ne pas le désigner comme candidat au poste présidentiel pour un second mandat.

© Sputnik. Photo Host Agency / Alexei Kudenko Les intérêts de la Serbie coïncident avec ceux des pays du BRICS

Nikolic a annoncé son départ du Parti progressiste serbe en 2012 après son élection, suite à quoi il aurait perdu son influence. Actuellement, selon les estimations des observateurs, la majorité du parti soutient le premier ministre serbe Aleksandar Vučić.

Le parti au pouvoir devrait présenter la candidature à la présidentielle la semaine prochaine.

La date de la prochaine élection présidentielle en Serbie n'est pas officiellement fixée. Selon les informations préliminaires, le scrutin devrait se dérouler le 9 avril. Le président de la Serbie est élu pour cinq ans et ne peut pas rester à son poste plus de deux mandats de suite.

