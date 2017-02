Des locaux à la Trump Tower à louer! Le Pentagone profite de l'occasion

Le Pentagone « travaille par les voies appropriées… afin d'obtenir un nombre limité de locaux à louer à la Trump Tower », a déclaré le porte-parole du département de la Défense James Brindley.

Il est possible que la perspective selon laquelle un organisme public paye le loyer des locaux à la compagnie dont le président américain est propriétaire puisse susciter un problème de conflit d'intérêts pour Donald Trump, relate le Washington Post.

« Ces locaux sont nécessaires pour y placer l'équipement et les collaborateurs qui aideront le président américain au sein de sa résidence », a-t-il souligné.

Selon les informations de l'édition, ils seront dans des locaux séparés des services de renseignement des États-Unis à la Trump Tower, où se trouve aussi le siège de la société Trump Organisation. Bien que la Maison Blanche soit la résidence officielle du président, sa femme Melania et leur fils Barron habitent à la Trump Tower. Pourtant, selon ces informations, après la fin de l'année scolaire de leur fils, Melania envisage de déménager à la Maison Blanche.

© Photo. David B. Gleason Le Pentagone enrobe la réalité et publie une vidéo vieille de neuf ans…

Le Pentagone avait déjà organisé ce genre de service pour d'autres ex-présidents américains, y compris dans la maison de Barack Obama à Chicago. Selon les données de la chaîne de télévision CNN, le loyer pourrait être d'environ 1,5 million de dollars par an.

