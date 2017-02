Damas qualifie de «totalement faux» le rapport d’Amnesty International

Le gouvernement syrien a qualifié de « totalement faux » le rapport d'Amnesty International, selon lequel au moins 13 000 personnes auraient été pendues en cinq ans dans la prison syrienne de Saydnaya, près de Damas, annonce l'agence SANA.

© REUTERS/ Ammar Abdullah Qui frappe des civils en Syrie? Amnesty International et Sky News savent

« Le rapport d'Amnesty International a pour objectif de ternir la réputation de la Syrie dans les instances internationales », a déclaré, dans un communiqué, le ministère syrien de la Justice, en rejetant les allégations de l'ONG sur une « politique d'extermination » relevant de « crimes de guerre et de crimes contre l'humanité », que pratiquerait Damas.

Amnesty International assure toutefois que son rapport se base sur des entretiens réalisés avec 84 témoins (gardiens, détenus et juges), tout en indiquant par ailleurs qu'il y a « de fortes raisons de croire que cette pratique perdure jusqu'à ce jour ».

Aussi, l'ONG appelle-t-elle la communauté internationale à lancer une enquête sur les exécutions extrajudiciaires et les pratiques d'extermination dans la prison militaire de Saydnaya.

Ce rapport a été publié moins de deux semaines avant un nouveau round de pourparlers à Genève entre Damas et l'opposition sous l'égide des Nations unies pour tenter de trouver une issue à ce conflit qui a déjà fait plus de 310 000 morts depuis mars 2011.

