L'offensive de l'armée gouvernementale syrienne, visant à déloger les terroristes de leurs positions près de la ville d'Al-Bab dans l'est de la province d'Alep, a finalement porté fruits. L'infanterie syrienne a surmonté trois lignes de défense des djihadistes qui ne s'attendaient pas à une attaque par derrière.

Selon une source militaire, cette opération rapide a démontré la bonne coordination des unités des forces aériennes et terrestres. Des dizaines de villages ont été libérés et des centaines de terroristes ont été éliminés.

Ainsi, l'armée a accompli ses principaux objectifs. Elle a encerclé les terroristes qui sont maintenant à Al-Bab, ville qui est également assiégée par l'armée turque et l'opposition syrienne, et a sécurisée la route stratégique de Hanaser, qui relie le nord et l'est de la Syrie.

Actuellement, les troupes syriennes avancent de la ville de Hanaser vers le lac d'el-Assad, la principale source d'eau pour les habitants de la ville d'Alep (un lac artificiel créé sur l'Euphrate, au nord de la Syrie).

D'autres unités ont quitté le village de Tayara vers la ville d'Al-Bab à travers le front occidental. De plus, une partie des troupes vient de la base aérienne de Kweiris, pour s'engager dans une confrontation ouverte avec les terroristes.

L'armée gouvernementale syrienne a entamé l'opération pour la libération de la ville d'Al-Bab et pour le contrôle des routes stratégiques entre le nord et l'est du pays il y a 23 jours.

Le 19 janvier, les avions russes et turcs ont mené une opération aérienne conjointe contre Daech à Al-Bab dans la province syrienne d'Alep. À l'issue de la mission, trois points de contrôle et de communication pris pour cibles ont été détruits, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

