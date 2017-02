Les Gardiens de la Révolution iranienne bientôt sur la liste noire US du terrorisme?

Selon le gouvernement américain, le corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI), organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran dépendant directement du Guide de la révolution, le chef de l'État iranien, pourrait être considéré comme un groupe terroriste, annonce le journal américain Washington Post se référant à une source proche du dossier.

Pourtant, les militaires et les services de renseignement américains doutent que cette mesure soit utile car le GRI est d'ores et déjà sanctionné par les États-Unis.

Néanmoins si le corps des Gardiens de la révolution islamique est classé parmi les groupes terroristes, cela provoquera des effets nocifs, y compris dans la lutte antiterroriste en Syrie et en Irak.

Par exemple, la loi américaine sur les organisations terroristes étrangères ne contient pas de clauses sur la lutte contre les organisations gouvernementales. Le GRI compte plus de 100 000 soldats, dont la Marine, la Force aérienne et l'Armée de terre de la République islamique d'Iran.

Le renseignement US estime que le GRI pourrait s'occuper non seulement des questions de la sécurité intérieure de l'Iran mais également des actions militaires en Irak et en Syrie contre le groupe terroriste Daech.

Cependant, l'interlocuteur de l'agence a ajouté que l'administration n'avait pas encore pris de décision. Le porte-parole du président américain Sean Spicer a refusé de commenter ces rumeurs.

Selon le Washington Post, l'administration Obama s'est également penchée sur cette question mais a finalement décidé de ne pas inclure le GRI dans la liste des organisations terroristes par manque d'avantages pratiques.

Les États-Unis ont auparavant mis l'Iran sur la liste des « États-sponsors du terrorisme », ce qui en soi implique les sanctions.

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont montées d'un cran depuis l'élection de Donald Trump. Ainsi, Washington a élargi ses sanctions contre Téhéran. Elles impliquent dorénavant 13 personnes physiques et 12 entreprises. Les restrictions affectent ceux qui étaient en lien avec le programme du développement des missiles balistiques ou soutenaient le corps des Gardiens de la révolution islamique, selon le ministère américain des Finances. Les autorités iraniennes ont à leur tour déclaré qu'une telle approche violait les principes de l'accord sur le programme nucléaire, une position que rejette la partie américaine.

