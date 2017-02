Daech revendique le tir de roquettes sur Israël

L’organisation terroriste Daech a revendiqué le tir de roquettes réalisé mercredi soir vers la station balnéaire d'Eilat, dans le sud d'Israël, écrit ce jeudi le Jerusalem Post.

Selon le journal, une des branches de la nébuleuse terroriste a annoncé avoir effectué six tirs à partir du Sinaï, en Egypte, dont quatre seulement ont atteint le territoire israélien.

Plus tôt dans la journée, le service de presse de l’armée israélienne a annoncé que les batteries d'interception de roquettes, surnommées « Dôme de fer », avaient intercepté plusieurs roquettes tirées en direction du sud d’Israël. La tentative d’attaque a déclenché les sirènes d’alarme antiaérienne dans la ville d’Eilat, située sur le littoral de la mer Rouge, et dans ses environs. Aucune donnée sur d’éventuels dommages ou victimes n’a été fournie.

Ce n’est pas la première fois que cette station balnéaire essuie des roquettes tirées depuis l’Égypte, où sévissent des groupes islamistes radicaux. Jusqu’à présent, les pilonnages n’ont pas causé de dommages.

