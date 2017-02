Un AWACS de l'Otan espionne la Russie

Un avion de détection et de commandement Boeing E-3A, également connu sous le nom d'AWACS, a effectué mercredi un vol d'inspection dans le sud de la mer Baltique, afin de surveiller le territoire russe près de la ville de Kaliningrad, selon des sites occidentaux surveillant les déplacements de l'aviation militaire.

D'après leurs données, l'AWACS immatriculé LX-N90447et possédant l'indicatif d'appel NATO06, est parti de la base aérienne l'Otan de Gailenkirchen (Allemagne) et s'est rapproché de la frontière sud de la région de Kaliningrad. Il a surveillé le territoire russe depuis l'espace aérien polonais pendant deux heures.

© Sputnik. Philippe Put Une espionne US sauvée par les gardes-frontières turcs

Ces derniers mois, les avions-espions américains appartenant à l'Otan ont intensifié leurs vols près des frontières russes. Ils effectuent au moins deux ou trois vols par jour au-dessus de la mer Baltique, près de la Crimée et des bases russes en Syrie, ainsi que dans les régions de Méditerranée orientale où sont déployés des navires de guerre russes.

Les militaires de l'Otan s'intéressent surtout aux systèmes de missiles sol-air S-400 et Iskander, ainsi qu'aux systèmes de missiles antinavires Bastion et Bal déployés dans la région de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne, et en Crimée.

