Mosquées, librairies, télé… l’islam radical étend son emprise en Belgique

Un rapport choc consacré à l'islamisme de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), établissement spécial qui travaille en coopération avec les agences de sécurité et de renseignement pour évaluer le niveau de menace terroriste en Belgique, a été divulgué mercredi par le quotidien belge De Standaard.

« Un nombre croissant de mosquées et de centres islamiques en Belgique, comme ailleurs en Europe, sont sous l'emprise du wahhabisme, l'appareil missionnaire salafiste », avertit l'OCAM dans un rapport fuité. « Nous notons également que les imams de mosquées ''régulières'' sont en cours de ''salafisation'' ou sont déjà ''salafisés'' ».

Dans ce rapport, l'OCAM avertit que des imams wahhabites prêchent régulièrement dans les mosquées belges, en particulier dans les villes de Bruxelles, d'Anvers et de Malines.

En outre, des chaînes de télévision et des médias en ligne wahhabites fonctionnent aussi pour les musulmans de Belgique. L'établissement souligne que la plupart des librairies islamiques proposent des ouvrages wahhabites ou salafistes, imprimés en arabe ou traduits.

La Belgique a été en état d'alerte maximal suite au double attentat-suicide meurtrier revendiqué par Daech qui a frappé en mars 2016 l'aéroport et le métro de Bruxelles. En novembre, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a mis en garde l'UE contre un afflux croissant de combattants radicaux susceptibles de mener des attaques terroristes en Europe.

Le directeur de l'OCAM Paul Van Tigchelt a refusé de commenter le rapport fuité.

Le wahhabisme, forme stricte de l'islam promue à l'intérieur de l'Arabie saoudite ainsi que par des programmes gouvernementaux à l'étranger, a indirectement encouragé la montée du groupe terroriste Daech.

Les principes du wahhabisme incluent la suprématie de la charia, l'idée d'un jihad violent et le takfirisme, qui encourage le meurtre de musulmans considérés comme des hérétiques car ils ne suivent pas cette interprétation de l'islam.

