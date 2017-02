A peine président, Trump aura son premier monument… en Italie

© AFP 2016 MOLLY RILEY Le ministre de la Justice de Trump approuvé dans la douleur

Le Lincoln Memorial a été construit 57 ans après la mort d’Abraham Lincoln. George Washington a dû attendre l’apparition d’un monument en son honneur 89 ans après son décès. Ce n’est que 117 ans après la mort de Thomas Jefferson qu’on lui a dédié un monument. Une statue à la gloire de Donald Trump verra le jour moins de cinq mois après son investiture.

Le maire de Vagli di Sotto, Mario Puglia, envisage d'installer une statue de Trump assis dans le parc d’honneur et de déshonneur du village.

Selon le maire, cette brillante idée pourrait augmenter l’attractivité touristique de cette localité peuplée de 1 000 habitants.

« Je n’entends pas me lancer dans un débat affirmant qu’il (Trump, ndlr) a tort ou qu’il a raison en faisant ce qu’il fait », a déclaré Mario Puglia aux médias italiens.

« Mais pour l’instant, il est le seul homme politique à tenir ses promesses en faisant ce qu’il a promis de faire lors de sa campagne électorale ».

Le maire de la petite ville toscane a indiqué qu’il serait heureux que M. Trump visite Vagli di Sotto afin de voir le monument, ajoutant néanmoins qu’il doutait que ce dernier trouve vraiment du temps pour cela.

« Je ne pense pas qu’il puisse venir étant donné tout ce qu’il a à faire, mais nous restons en contact avec l’ambassadeur américain et nous voulons les inviter », a-t-il souligné.

Les travaux de construction de la statue sont en cours et devraient être terminés avant le début de l’été. Des donateurs privés ont débloqué à cette fin plus de 105 000 dollars.

