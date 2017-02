Un ado US a mené une cyberattaque contre l'aéroport de Bruxelles le jour des attentats

© REUTERS/ Eric Vidal La salle des départs de l'aéroport de Bruxelles reprend son activité

Un adolescent de 14 ans « non radicalisé » de nationalité américaine a attaqué « le site Internet et le système informatique de Brussels Airport Company SA dans la nuit du 22 au 23 mars 2016 », soit quelques heures après les attaques dans l'aéroport et dans le métro qui ont fait 32 morts, a déclaré le parquet fédéral belge dans un communiqué.

Et de préciser que la tentative « de rendre le site internet indisponible et de pénétrer dans le système informatique » avait « échoué. »

Dans le cadre de cette enquête et après l'envoi d'une commission rogatoire du parquet fédéral, le FBI a mené une perquisition à Pittsburgh (Pennsylvanie) et a auditionné le suspect mineur, qui a reconnu les faits.

« Aucun motif terroriste ne se cachait derrière les cyberattaques », qui ne présentent « aucun lien avec les attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles et Zaventem », a souligné le parquet dans son communiqué.

Les attentats perpétrés par trois kamikazes à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et dans une station de métro de la capitale belge ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Un des kamikazes, Mohamed Abrini, terroriste connu comme étant « l'homme au chapeau » et qui n'a pas fait exploser sa bombe à l'aéroport, a été arrêté le 8 avril dans la capitale belge.

Cette vague d'attentats a été revendiquée par le groupe terroriste Daech (Etat islamique ou EI).