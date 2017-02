Boris Johnson renonce à son passeport américain

Selon le Guardian citant les données du département du Trésor des États-Unis, M. Johnson fait partie des 5 500 personnes qui ont renoncé à leur passeport américain en 2016.

Boris Johnson est né à New York où ses parents travaillaient à l'époque. A l'âge de cinq ans, il a quitté les États-Unis.

© AFP 2016 Oli Scarff Boris Johnson appelle à ne pas diaboliser Donald Trump

Selon The Guardian, cette décision du ministre britannique des Affaires étrangères ne marque pas une prise de distance vis-à-vis de la politique du président américain Donald Trump. Selon le journal, M. Johnson tente tout simplement d'échapper à l'administration fiscale américaine. En 2014, les médias ont annoncé que Boris Johnson aurait dû payer un impôt de 50 000 dollars sur la vente de sa maison.

Le journal indique qu'un nombre record de citoyens binationaux ont décidé de renoncer à la nationalité américaine.

Boris Johnson a annoncé sa décision de renoncer à la nationalité américaine en 2015 lorsqu'il occupait le poste de maire de la capitale britannique.

