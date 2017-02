Des néo-nazis allemands érigent un grand svastika de bois

© AP Photo/ Daniel Kalisz "Leçons" de la 2e Guerre mondiale: les trous de mémoire de Buckingham Palace

Des néo-nazis du sud de l'Allemagne ont créé un symbole nazi de grande taille, fait en bois. Un svastika de plusieurs mètres de haut a été bâti lors d'un meeting privé d'extrémistes de droite dans la commune de Bessenbach, en Bavière, a indiqué l'agence de presse allemande DPA

Une trentaine de personnes, en majorité des néo-nazis, ont érigé le svastika dans le jardin d'une maison privée de Bessenbach, a affirmé la police dans un communiqué. Pendant quelques minutes, le symbole nazi était bien visible, et ce alors que les emblèmes nazis sont interdits dans le pays.

Quand les policiers sont arrivés sur le lieu du rassemblement, qui a eu lieu samedi, la construction avait déjà été démolie. Néanmoins, les autorités ont affirmé avoir assez de preuves pour ouvrir une enquête censée déterminer si les ultra-nationalistes avaient violé les lois sur l'affichage de symboles.

Sur fond de ces récents événements, la police a exprimé ses préoccupations quant à la hausse manifeste de l'extrémisme national en Bavière. Concrètement, le nombre des crimes liés à l'extrême-droite a grimpé de 150 en 2015, comparativement à l'année précédente, dans le district de Basse-Franconie, dont Bessenbach fait partie.

« Il est certain que nous devons garder ça en vue dans le futur », a souligné un policier local.

