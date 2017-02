Suède: deux trains arrêtés suite à une alerte attentat

Pour des raisons de sécurité, la police suédoise a été obligée d'arrêter deux trains à Göteborg et Södertälje suite à un appel prévenant d'un possible attentat.

Le train à destination de Göteborg en provenance de Stockholm transportait environ 150 passagers qui ont tous été évacués dans l'attente des résultats de la vérification par des spécialistes.

Dans le même temps, selon le journal suédois Göteborgs posten, la police a reçu un autre message avertissant de la possibilité d'un attentat à bord du train à destination de Stockholm.

Par précaution, le train a été arrêté à Södertälje non loin de la capitale pour que les spécialistes puissent procéder à la vérification de la rame.

