Cyberattaques: «La Russie n’a pas autant de hackers», selon Maria Zakharova

« La Russie n'a pas autant de hackers », assure Mme Zakharova.

La porte-parole russe estime qu'accuser la Russie de toutes les cyberattaques partout dans le monde est devenu à la mode à cause de l'ancien président des États-Unis Barack Obama.

« Des membres du gouvernement de ce pays [Pays-Bas] sont de plus en plus touchés par cette hystérie dans les médias. Ils ne se gênent pas dans leurs expressions sans pourtant avoir des preuves. Ils appellent publiquement la Russie « une source des cybermenaces » sans pouvoir présenter aucun fait réel », a souligné Mme Zakharova lors du briefing.

Jaap de Hoop Scheffer, ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas et secrétaire général de l'Otan considèrent son pays comme une cible attractive pour des hackers russes compte tenu des élections parlementaires qui auront lieu en mars. Craignant des cyberattaques, la décision de compter les bulletins de vote à la main a été prise par le gouvernement du pays.

Le 3 février, le directeur du service de l'exploration et de la sécurité des Pays-Bas Rob Bertolee a accusé la Russie, la Chine et l'Iran d'avoir tenté d'attaquer des compagnies hollandaises ainsi que des institutions d'État au cours des six derniers mois.

Auparavant, se laissant emporter par cette vague d'accusations des hackers russes, le lieutenant-général Morten Haga Lunde, du ministère norvégien de la Défense, a déclaré que la Russie avait « mené de grandes opérations visant à influencer les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis, voici pourquoi on ne peut pas exclure le fait que les autorités russes influenceront les élections en Norvège et dans d'autres pays européens ».

La partie russe a déjà démenti plusieurs fois ces accusations gratuites. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a qualifié ces déclarations d'« insinuations absurdes ». Quant à la CIA, elle a refusé de présenter les preuves des cyberattaques, prétextant la confidentialité.

De même, commentant les cyberattaques prétendument russes, M. Peskov a souligné que des systèmes informatiques russes, notamment le site de la présidence, subissaient quotidiennement des cyberattaques mais que le Kremlin n'accusait personne sans avoir de preuves solides.

