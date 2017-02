Journée mondiale de la radio: Sputnik lance un marathon de 24h sur les ondes

Sondage Ou et comment éсoutez-vous la radio? sur mon smartphone

sur mon ordinateur

par un poste de radio

en podcastes Tous les sondages

L'agence d'information et radio Sputnik lancera le 13 février prochain un marathon-radio de 24 heures, et ce pour célébrer la Journée mondiale de la radio, proclamée par la Conférence générale de l'Unesco en 2011.

Dans le cadre de l'événement, des invités de neuf villes du monde et de différents fuseaux horaires — des experts et des blogueurs russes, mais aussi ceux de France, du Royaume-Uni, d'Uruguay, de Syrie, d'Irak et du Liban — interviendront sur les ondes de la radio Sputnik. Le marathon se terminera par une diffusion depuis Paris: en direct sur Sputnik France, un représentant de l'Unesco dressera le bilan de la discussion sur les tendances du développement de la radio dans le monde d'aujourd'hui.

« Sputnik vous invite à nous rejoindre pour cette extravagance radio de 24 heures, alors que nous poursuivrons la discussion sur l'importance de la radio dans le monde moderne, global et multipolaire. Les auditeurs peuvent participer à la discussion en ligne en écoutant la diffusion à travers le site Web Sputnik, mais aussi les plateformes de médias sociaux de Sputnik », a annoncé Anton Anissimov, chef du Service de diffusion international.

Avant que le marathon-radio ne soit lancé, Sputnik lancera également un sondage spécial qui interrogera les lecteurs et les auditeurs sur les dispositifs qu'ils utilisent pour écouter la radio. Les résultats de ce sondage seront discutés lors du marathon.

« La Journée mondiale de la radio est l'occasion pour le monde de s'unir autour des possibilités uniques qu'offre la radio pour soutenir le dialogue entre les communautés, à travers les frontières et les cultures. L'Unesco est ravie que Sputnik International ait relevé le défi en organisant plusieurs marathons à travers le globe », a indiqué Alison Meston, coordinatrice de la Journée mondiale de la radio de l'Unesco, à propos de l'initiative de Sputnik.

© Sputnik. Konstantin Chalabov Sputnik inaugure un nouveau studio en Uruguay

Sputnik (sputniknews.com) est une agence d'information et une radio disposant de hubs d'information multimédias dans des dizaines de pays. Sputnik regroupe des sites dans plus de 30 langues, une radio numérique et hertzienne, des applications mobiles et des pages sur les réseaux sociaux. Les fils d'actualité de Sputnik paraissent 24h/24 en anglais, en arabe, en espagnol et en chinois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »