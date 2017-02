L’entrée en Chine en échange d'empreintes digitales

Pour des raisons de sécurité, le ministère de la Sécurité publique de la République populaire de Chine a pris la décision d'obliger tous les étrangers de 14 à 70 ans qui traversent la frontière chinoise à laisser leurs empreintes digitales.

Une exception sera faite pour les diplomates, les membres des délégations officielles ainsi que d'autres fonctionnaires venus en Chine pour des raisons professionnelles. De plus, il y aura des exceptions dans certains cas spécifiques. Cette procédure sera appliquée à partir du 10 février.

Pour justifier cette mesure, le gouvernement chinois se réfère à une pratique en vigueur dans le monde entier. En ce qui concerne les citoyens chinois, leurs empreintes digitales ont été relevées sur tout le territoire du pays depuis fin 2013. Selon la police, cette décision pourrait contribuer à la diminution des cas de fraude.

En premier lieu, le matériel nécessaire sera installé à l'aéroport international de Shenzhen à la frontière avec Hong Kong ainsi que dans d'autres lieux frontaliers dans le pays.

Le gouvernement chinois prévoit d'équiper tous les postes frontaliers à l'entrée du pays avant fin 2017.

La procédure de dactyloscopie des étrangers était déjà autorisée par la loi en Chine. Cependant, cette mesure n'était appliquée que pour des cas exceptionnels.

En 2016, la Chine a été visitée par 19,77 millions d'étrangers ainsi que par 221 millions de citoyens de Hong Kong, Macao et Taïwan. En 2016, les services de contrôle des frontières ont retenu 2 705 immigrés illégaux. Dans le même temps, 63 700 personnes ont d'une façon ou d'une autre violé les lois migratoires du pays.

