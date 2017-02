Lettre de Donald Trump adressée à Xi Jinping: la glace est-elle brisée?

La diplomatie, est-elle capable de briser la glace dans les relations sino-américaines ? Le président Donald Trump a envoyé une lettre à son homologue chinois Xi Jinping, annonce l'agence Reuters. Le document portant sur la volonté de développer les relations a été largement salué par Pékin.

Dans sa lettre, M. Trump a remercié son homologue chinois pour ses félicitations pour l'investiture et a présenté au peuple de la Chine ses meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois, signale la Maison Blanche dans une déclaration datée de mercredi.

« Le président Donald Trump a déclaré qu'il comptait travailler avec le président Xi Jinping, afin de développer des relations constructives pour les bénéfices conjoints des États-Unis et de la Chine », indique la déclaration.

La Chine, à son tour, semble respecter les règles du jeu : une telle approche purement diplomatique a été saluée. Pékin a hautement apprécié l'adresse du président américain, a indiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang lors d'un point de presse. Selon lui, les deux pays maintiennent les contacts étroits depuis l'investiture de Donald Trump et la coopération est le seul choix correct.

« La Chine est résolue à travailler avec les États-Unis dans l'adhésion aux principes de non-confrontation, respect mutuel et bénéfices mutuels, afin de promouvoir la coopération, contrôler les débats, sur une base saine et stable et développer les liens sino-américains », a signalé le porte-parole du ministère chinois.

Dans le même temps, les dirigeants américain et chinois n'ont pas encore eu d'entretien direct. Les tensions larvées dans les relations sino-américaines ont déjà fait l'objet de multiples discussions et conjectures politiques.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».