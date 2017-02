Des bénévoles irakiens racontent la vie des réfugiés de Mossoul

La vie quotidienne de la ville irakienne de Mossoul continue à être secouée par la guerre : les réfugiés en sont les témoins. L'équipe de sauveteurs irakiens Al-Fazaa les aide à organiser leur vie et les soutient. Sputnik a interviewé le fondateur du mouvement de volontaires Mustafa Al Khatib.

« Nous étions la première équipe de volontaires qui est arrivée pour aider les habitants du camp de réfugiés, depuis que Daech a occupé Mossoul. Nous avons réalisé un grand travail. Nous collections de l'argent et des aides, ensuite nous apportions tout cela afin de le répartir entre les réfugiés », raconte l'Irakien.

© REUTERS/ Goran Tomasevic Les terroristes de Daech tuent 45 habitants de Mossoul qui tentaient de fuir

La zone d'activités des volontaires est très grande : selon le fondateur du mouvement, ils aident le premier, le deuxième et le troisième camps Khazir ainsi que le premier, le deuxième et le troisième camps Hassan Shami et Dibka.

Des médicaments, des produits alimentaires, des vêtements chauds, de l'eau — voici ce qu'ils fournissent à ceux qui se sont retrouvés dans une situation critique. Avec d'autres structures, ils ont également organisé la fête de Noël.

« Daech nous a pilonnés quand nous entrions pour la première fois dans les quartiers libérés de Mossoul-Est. Le pilonnage a fait quatre morts et 20 blessés. Les blessés ont été installés dans l'hôpital le plus proche, ensuite ils ont été transportés dans un hôpital à Erbil. Ils ont été bien soignés, ils se sont remis », signale le volontaire.

© REUTERS/ Zohra Bensemra La ville de Mossoul au bord d'une catastrophe humanitaire

Selon lui, les blessés sont envoyés au Kurdistan : là, ils peuvent recevoir un traitement dans trois hôpitaux publics et quatre privés.

« Ainsi, nous avons aidé déjà 250 blessés de Mossoul. Le transport, le traitement, les vêtements, toutes les dépenses, certaines choses personnelles — tout ça a été réalisé par nous », explique l'Irakien.

Le mouvement continue ses activités, il envisage également la réalisation d'autres projets. Plus de 300 personnes font partie de la liste officielle des volontaires. Par ailleurs, beaucoup d'activistes à Mossoul et de ses banlieues les aident et participent à la réalisation de leurs projets, conclut l'Irakien.

