Trump, président sous écoute? La Maison Blanche enquête

Suite à la publication dans les médias de nombreuses informations concernant les appels du président américains aux dirigeants étrangers, la Maison Blanche a ouvert une enquête chargée d'établir la source de telles fuites, annonce The Hill.

« Nous étudions la situation, oui, et c'est très inquiétant », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer à propos des fuites. « Certains d'entre elles sont faites de telle sorte que la divulgation de cette information est clairement une violation d'un grand nombre de protocoles et de lois. »

Le porte-parole de la Maison Blanche n'a pas précisé le type d'enquête en cours, soulignant dans le même temps que le chef de l'État était préoccupé par cette situation. « Le fait qu'on ne puisse pas avoir de conversation sans fuite suscite des inquiétudes », a-t-il déclaré.

Plus tôt, l'agence Reuters a rapporté que le président américain avait qualifié d'échec l'accord New Start (traité de réduction des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie, ndlr) lors d'une récente conversation avec le président russe Vladimir Poutine. Le porte-parole de la Maison Blanche a refusé d'évoquer ce sujet lors d'une conférence de presse régulière, précisant qu'il s'agissait d'une conversation privée entre les deux dirigeants.

En outre, des médias ont annoncé que M. Trump avait eu des conversations très tendues avec le premier ministre australien et le président mexicain, mais le chef de l'administration américaine a en personne nié ces assertions.

