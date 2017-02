Trump promet un «niveau inédit» de coopération avec la Chine

© AP Photo/ Ahmed Omar La Chine appelle les Etats-Unis à balayer devant leur porte

Les Etats-Unis respecteront le principe de la « Chine unique », a déclaré le président américain Donald Trump lors d'un échange téléphonique avec son homologue chinois, Xi Jinping, qui s’est tenu jeudi, lit-on dans le message diffusé par la Maison Blanche.

La question du respect de ce principe est particulièrement important pour Pékin, qui considère Taïwan comme une de ses provinces alors que l’île aspire à obtenir l'indépendance.

Selon le message, la conversation, la première depuis l'investiture du nouveau président le 20 janvier dernier, a été longue et « cordiale ».

« Les deux leaders ont évoqué une série de questions. Le président Trump, répondant à la demande de Xi Jinping, a consenti à respecter notre politique de la Chine unique », apprend-on du message. Selon la télévision chinoise, le président chinois a accepté lors de la conversation de coopérer avec Washington dans les domaines du commerce, des investissements et dans plusieurs autres secteurs.

« Un bon état des relations sino-américains servirait les intérêts primordiaux des peuples des deux pays. Nous sommes prêts, de concert avec la partie américaine, à renforcer la coopération mutuellement avantageuse dans les domaines du commerce, des investissements, de l’énergie, de la construction d’infrastructures, ainsi qu’à renforcer les contacts et la coordination sur les questions régionales et internationales, à maintenir la paix et la stabilité dans le monde », a souligné M. Xi Jinping dans un communiqué.

« Des représentants des Etats-Unis et de la Chine vont engager des discussions sur une série de questions d’intérêt pour les deux pays », affirme le communiqué.

© Photo. US Missile Defense Agency La Chine contre le déploiement du bouclier antimissile US en Corée du Sud

Xi Jinping a indiqué avoir été sensible à l'engagement pris jeudi par Donald Trump.

« Je crois que les Etats-Unis et la Chine sont des partenaires qui coopèrent et que nous pourrons, grâce à des efforts conjoints, améliorer nos relations à un niveau inédit », conclut Xi Jinping.

Ces dernières décennies, les relations entre les Etats-Unis et Washington se sont détériorées sur fond de politique manifestement hostile des administrations américaines précédentes.

Lors de la présidence de Barack Obama, la Maison blanche a ouvertement déclaré qu’elle considérait la Chine comme présentant l’une des principales menaces à la sécurité nationale des Etats-Unis.

Les relations ont été compliquées notamment par la situation en mer de Chine méridionale dont les eaux sont contestées par plusieurs pays de la région.

Auparavant, il avait été annoncé que Pékin était en train de construire des îles artificielles en mer de Chine méridionale, utilisait des récifs et des atolls à des fins militaires et revendiquait un espace maritime de plus d'un million de kilomètres carrés, ce qui a suscité de vives protestations à Washington.

Les Etats-Unis ont organisé à plusieurs reprises des « patrouille » dans les eaux en question, provoquant les protestations de Pékin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».