Le discours de Trump sur le mur édulcoré par un ministre mexicain

Le ministre mexicain des Affaires étrangères Luis Videgaray a apporté des retouches au texte de l'intervention de Donald Trump annonçant la signature du décret sur la construction d'un mur à la frontière mexicaine, a communiqué jeudi la chaîne de télévision CBS se référant à ses propres sources au sein du gouvernement mexicain.

© AFP 2016 GUILLERMO ARIAS Mur Mexique-USA: le torchon brûle entre les deux pays

Peu avant la signature du décret, Jared Kushner, gendre de Donald Trump et haut conseiller à la Maison Blanche, a montré le texte au ministre qui effectuait une visite officielle à Washington. Selon la source de CBS, celui-ci a été stupéfait par ce discours qui risquait d'aggraver davantage les relations bilatérales. Face à cette réaction, le gendre du président lui a proposé de réécrire le discours et d'en atténuer les termes. Les modifications qui ont été apportées permettaient d'espérer une amélioration des rapports américano-mexicains à l'avenir.

Au Bureau ovale, le ministre et le conseiller ont remis au président une nouvelle version de son discours. Le président s'y est opposé, mais le gendre l'a persuadé, en présence du ministre mexicain, de lire le texte. Selon CBS, Jared Kushner prend à l'heure actuelle des mesures visant à améliorer les relations entre les deux pays.

Le 25 janvier, Donald Trump a signé un décret sur la construction d'un mur à la frontière mexicaine et a déclaré que la réalisation du projet commencerait sans délai. Selon l'agence Reuters, l'administration américaine se propose de dépenser 21,6 milliards de dollars à ces fins. Le mur doit être construit en trois ans et demi.

