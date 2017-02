Séisme de magnitude 6,7 au large des Philippines

D'après l'USGS, le foyer du tremblement de terre se trouvait à 96 km au nord de la ville de Butuan, à une profondeur de 10 km. Les secousses souterraines ont été enregistrées à 14h03 (UTC).

Aucune information sur d’éventuels dégâts ou victimes n'est disponible dans l'immédiat. L'alerte au tsunami n'a pas été déclenchée.

