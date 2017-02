Le bilan du conflit dans le Donbass s’alourdit

© REUTERS/ Gleb Garanich Moscou dément avoir livré des chars dans le Donbass

Depuis le début de cette année, le conflit qui s’intensifie en Ukraine a fait plus de 40 morts et environ 100 blessés sur le territoire de la République autoproclamée de Donetsk, a-t-on appris auprès d’un délégué aux droits de l’homme dans cette république.

« Du 1er au 9 février, 94 personnes dont 49 civils et quatre enfants, ont été blessées dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la même période, 42 personnes ont été tuées, y compris quatre civils », a confié le délégué.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de front dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tenter d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Ainsi, Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk imposant le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Néanmoins, pour l'OSCE, présente sur les lieux, l'apparition de ces chars est passée inaperçue.

Début février, Kiev avait reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass. Les habitants de plusieurs villes et localités de la république, notamment de Donetsk, Iassinovataïa et d'Avdeïevka, ont été privés d'électricité et de chauffage pendant plusieurs journées.

