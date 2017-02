Moscou réclame la restitution des résidences de vacances pour diplomates russes aux USA

Sergueï Kisliak, ambassadeur de Russie aux États-Unis, insiste sur la restitution des résidences de vacances diplomatiques russes qui ont été fermées par l'administration Obama dans les États de New York et du Maryland.

« Nous exigeons avec insistance la restitution des résidences russes car cette décision de l'administration précédente (d'Obama, ndlr) contredit la convention de Vienne et les obligations du pays de garantir l'inviolabilité des biens diplomatiques », a déclaré M. Kisliak lors d'une interview accordée aux journalistes russes.

Qualifiant cette décision de l'administration Obama d'illégale, l'ambassadeur s'appuie sur le fait que ces bâtiments ainsi que les terrains associés ont toujours servi de sites de repos pour les diplomates russes et qu'ils appartiennent à la Russie.

« Notre mission a autant le droit d'avoir des biens diplomatiques que toutes les autres et personne n'a le droit de nous en priver. Cette question sera toujours à l'ordre du jour. Cet évènement est tellement sans précédent qu'il n'y a pas de recettes toutes faites. Il faut se rappeler que le principe de réciprocité dans les relations diplomatiques n'a jamais été aboli », a conclu M. Kisliak

En décembre 2016, les États-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre la Russie, accusant les services secrets russes et plusieurs personnes d'ingérence dans la présidentielle américaine.

Les autorités du pays ont en outre décidé de fermer deux datchas diplomatiques russes aux États-Unis ainsi que d'expulser 35 diplomates russes que l'ancien président Barack Obama avait qualifiés « d'agents secrets ».

Le Kremlin a considéré ces mesures comme « un acte d'agression ». Toutefois, le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas riposter et de ne pas renvoyer de diplomates américains en réponse aux actions de Washington.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »