Une énorme fissure capable de générer un iceberg géant en Antarctique

La situation de la banquise antarctique inquiète les spécialistes : une fissure dans le glacier Larsen C est en train de prendre de l'ampleur, ce qui risque de générer un des icebergs les plus massifs jamais enregistrés, indique le New York Times. La dangereuse fissure est déjà longue de 160 kilomètres.

Lorsque cette fissure couvrira toute la distance du glacier, la rupture de ce dernier pourra générer un gigantesque iceberg, indique l'équipe de recherches Project Midas qui suit la situation depuis 2014. Selon les calculs effectués par l'équipe, la rupture pourrait bientôt avoir lieu.

En cas de rupture, les dimensions du glacier Larsen C deviendront les plus petites de toute son histoire. Par ailleurs, d'autres changements dans le relief de la péninsule antarctique pourraient également être causés par ce scénario.

« À ce moment, les glaciers réagiront. Si un glacier se brise, il générera une force qui fera pression sur les icebergs flottants. Ainsi, les icebergs auront moins d'obstacles pour flotter », explique Eric Rignot, professeur à l'Université de Californie à Irvine.

Selon l'expert, la rupture de Larsen C n'ajouterait qu'une petite quantité d'eau dans l'océan mondial. Cependant, les scientifiques ont peur des conséquences de sa rupture qui pourrait influencer les icebergs voisins, parce que la fonte de ces glaces pourrait accélérer la hausse du niveau de l'océan.

Les glaciers Larsen A et Larsen B se sont détachés en 1995 et 2002. Ces derniers étaient beaucoup plus petits que Larsen C. Actuellement, les scientifiques considèrent la situation de Larsen C comme une alerte pour tout l'Antarctique de l'Ouest.

