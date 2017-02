Poutine se dit prêt à rencontrer Trump à Ljubljana

Le président russe, Vladimir Poutine, s’est dit prêt à rencontrer son homologue américain Donald Trump, y compris dans la capitale slovène, Ljubljana.

« Je voulais remercier la Slovénie pour son empressement à préparer une telle rencontre. Nous y sommes prêt », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’État slovène Borut Pahor.

Plus tôt, la partie slovène avait proposé sa médiation pour accueillir sur son territoire le première rencontre entre les deux chefs d’État.

« En ce qui concerne Ljubljana et la Slovénie dans son ensemble, c’est, certainement, un endroit magnifique pour un dialogue de ce genre. Toutefois, ceci ne dépend pas uniquement de nous, mais aussi de toute une série de circonstances », a déclaré M. Poutine.

Et de souligner que si « un jour cette rencontre se tient, nous n’avons rien contre Ljubljana », d’autant plus que cette ville a déjà accueilli par le passé ce genre de rencontres entre les Russes et les Américains.

Le nouveau président américain, le républicain Donald Trump, est arrivé au pouvoir à l’issue d'un scrutin qui s'est tenu le 8 novembre dernier. Il a été officiellement investi le 20 janvier. Huit jours plus tard, les deux hommes politiques ont eu leur premier entretien téléphonique officiel, au cours duquel ils ont évoqué un large éventail de questions d’ordre bilatéral et international et ont convenu de charger leurs administrations d’entamer des consultations en vue de fixer une date et un lieu pour leur rencontre bilatérale. La Maison Blanche a alors qualifié ce coup de fil de « positif », ajoutant qu’il constituait « une étape importante vers l'amélioration des relations » entre les deux pays.

