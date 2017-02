Une pêche abondante en… cocaïne sur des plages anglaises

Le 9 février, une découverte étrange a été faite par un passant sur une plage britannique. En se promenant au bord de la mer du Nord, il ne s'attendait sûrement pas à trouver des sacs remplis de cocaïne entraînés vers le rivage par les vagues.

Cocaine worth £50 MILLION washes up on Norfolk beach https://t.co/hec4BHJQ71 pic.twitter.com/0mL2ix9pni — Report UK (@ReportUK) 10 февраля 2017 г.

​L'Agence nationale contre le crime (NCA) a décidé de lancer une enquête afin de découvrir l'origine de la drogue et d'en savoir plus sur ce trafic.

Selon les estimations de l'agence, si la cocaïne avait pu être récupérée, elle aurait rapporté aux trafiquants plus de 50 millions de livres sterling (environ 59 millions d'euros).

En août 2016, les douanes britanniques ont intercepté près des côtes sud de l'Angleterre un bateau de pêche qui transportait plus d'une tonne de cocaïne, pour un montant estimé à 80 millions de livres sterling (92 millions d'euros).

