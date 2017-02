En Syrie, déjà 41 localités libérées de Daech

Les forces gouvernementales syriennes ont pris le contrôle de 20 kilomètres carrés de territoire en un jour et ainsi le nombre total de localités libérées a dépassé la barre des 40, a indiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie dans un communiqué.

« Au cours de ces dernières 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de 20,5 km2. Au total, 1 357,2 km2 de territoire ont été libérés depuis le 1er janvier 2017. »

« Le nombre de communes, nettoyées des terroristes de Daech par les troupes gouvernementales, s'élève à 41 », a d'ailleurs précisé le Centre.

En une seule journée, 10 nouveaux accords ont été conclus sur l'adhésion au régime de cessez-le-feu avec les localités de Mayir et de Maarest Al-Khan dans la province d'Alep, avec Modiara, Misraba et Jarba dans la province de Damas et avec Ram Al-Inz dans la province d'Homs.

© AFP 2016 DELIL SOULEIMAN Bataille de Raqqa, révélateur du renversement des alliances en Syrie

Ainsi, le nombre de communes ayant accepté la trêve a atteint 1 222. En outre, les négociations sur le sujet se poursuivent avec des unités de l'opposition armée dans les provinces d'Alep, de Damas, de Hama, de Homs et de Quneitra.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie le 30 décembre dernier, le calme revient petit à petit dans ce pays qui a tant souffert. Le 31 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».