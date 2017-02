Moscou: les Occidentaux comprennent enfin ce que vaut le gouvernement de Kiev

D'après Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, l'escalade du conflit dans le Donbass a ouvert les yeux des Occidentaux sur le comportement de Kiev.

« Le seul avantage de cette situation, mais nous le payons très cher avec des expériences de plusieurs années, est que les Occidentaux commencent à enfin comprendre ce que vaut le gouvernement de Kiev », a annoncé le ministre russe.

De même, il affirme que Piotr Porochenko est derrière cette montée des tensions dans le Donbass.

« Dès qu'il est devenu une évidence que le régime de cessez-le-feu pourrait être maintenu à condition d'observer tous les accords (de Minsk, ndlr), il (Porochenko, ndlr) a compris qu'on allait lui demander des réformes politiques, une loi entérinant le statut particulier du Donbass, l'introduction de ce statut dans la Constitution, il a vu que ses jours étaient comptés.Et il a dû avoir l'idée que ce serait bien de fermer les yeux et de faire semblant de ne pas voir ce que font les bataillons de volontaires et pourquoi pas leur donner cette idée de tirer », a déclaré M. Lavrov dans une interview à la chaîne russe NTV.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de front dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tenter d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

© Sputnik. Den Levi Le bilan du conflit dans le Donbass s’alourdit

Ainsi, Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk imposant le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Début février, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass. Les habitants de plusieurs villes et villages de la République populaire autoproclamée de Donetsk, notamment Iassinovataïa et Avdeïevka, ont été privés d'électricité et de chauffage pendant plusieurs jours.

