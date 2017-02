Federica Mogherini exhorte les USA à rester loin de la politique de l’UE

Les États-Unis ne doivent pas se mêler de la politique européenne, tel est l’avis de la chef de la diplomatie de l’Union européenne, Federica Mogherini.

« Nous n'interférons pas dans la politique des États-Unis. (…) Et les Européens comptent sur le fait que l'Amérique n'interfère pas dans la politique européenne », a-t-elle déclaré aux journalistes à Washington.

« Je crois que l'unité de l'Union européenne est plus manifeste aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois et cela doit être clairement compris ici », a-t-elle encore ajouté, citée par l’AFP.

La diplomate européenne a en outre exhorté Washington à respecter l’UE « qui n'est pas seulement une institution mais une union de 28 États membres ».

Ainsi, Federica Mogherini a commenté la déclaration du président américain Donald Trump qui avait qualifié le Brexit de « chose merveilleuse » lors d’un récent entretien avec la première ministre britannique Theresa May. Face à cette déclaration, François Hollande a appelé l’Europe à répondre avec « fermeté » au nouveau président américain.

La majorité des Britanniques ont voté pour la sortie de l'UE lors du référendum du 23 juin. L’hôte de la Maison-Blanche dit voir un « parallèle » entre le Brexit et le soutien dont il dispose aux États-Unis.

