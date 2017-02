Le Pérou promet 30.000 dollars pour «la tête» de l’ancien président Toledo

Les autorités péruviennes ont promis une récompense de 30 000 dollars (28 200 euros) pour toute information qui pourrait les aider à arrêter l'ancien président Alejandro Toledo, au pouvoir au Pérou entre 2001 et 2006.

Accusé de corruption, M. Toledo fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, rapporte Associated Press.

Comme l'ancien dirigeant se trouve actuellement à l'étranger, le Pérou a communiqué le mandat d'arrêt à l'Interpol qui a à son tour envoyé l'appel à 190 pays à travers le monde.

Le gouvernement du pays suggère que M. Toledo pourrait tenter de se réfugier en Israël. Lima a d'ores et déjà demandé l'aide de Washington et de Tel Aviv. Selon certaines informations, Alejandro Toledo pourrait se trouver en France.

Le 8 février, le Parquet du Pérou a demandé à la Cour d'arrêter l'ancien chef de l'État. Un juge a signé le mandat d'arrêt et une demande de détention provisoire pour une durée de 18 mois. M. Toledo est soupçonné d'avoir touché 20 millions de dollars (18 millions d'euros) en pots-de-vin versés par le géant du BTP brésilien Odebrecht, en échange de contrats d'infrastructure.

