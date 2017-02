L’armée syrienne bloque une voie de retraite d’Al-Bab à Daech

Une source militaire a déclaré à Sputnik que les forces gouvernementales syriennes avaient coupé la retraite de la ville d'Al-Bab turque pour des combattants du groupe terroriste Daech.

« Le fait que l'armée ait pris le contrôle sur les hauteurs d'Ayn Alloushye est très important. Ce faisant, l'unique voie de retraite de Daech est ainsi bloquée », a indiqué la source, ajoutant que vendredi l'armée syrienne et les forces alliées avaient atteint Tedef, qui se trouve à moins d'un kilomètre d'Al-Bab.

Ayant repoussé les terroristes de la localité d'Abou-Taltal, les militaires syriens poursuivent leur offensive contre Al-Bab occupée par les terroristes il y a trois ans.

Dans les parties nord et ouest, la ville d'Al-Bab est bloquée par des groupes armés de l'opposition syrienne soutenus par des véhicules blindés et l'artillerie turcs.

L'armée turque a lancé l'opération « Bouclier de l'Euphrate » contre Daech en août 2016. Actuellement, les forces turques tentent d'avancer et de libérer Al-Bab. Selon des médias turcs, l'aviation turque a récemment tué près de deux douzaines de terroristes de Daech à Al-Bab.

