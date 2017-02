Porochenko se vente d’un nouveau missile (VIDEO)

« Ukroboronprom (groupe d’entreprises ukrainiennes) a mis au point un nouvel armement pour l’armée de l’air ukrainienne. Il s’agit de missiles d’un calibre de 57 millimètres conçus pour frapper des cibles au sol et censés équiper des avions et des hélicoptères d’attaque », a écrit M. Porochenko sur son compte Facebook.

Il a également posté une vidéo illustrant le test du nouveau missile.

Le président a indiqué que lors des essais, les missiles lancés depuis un hélicoptère également doté de nouveaux moteurs et de systèmes électroniques de brouillage radio ou optique avaient touché la cible.

Selon le chef d’État, le lancement du bloc complet de 20 missiles pourra désormais être effectué en une demi-seconde.

Il ne reste qu’à espérer que les nouveaux missiles, s’ils existent vraiment dans ce pays en pleine crise financière, ne seront pas utilisés contre la population civile des régions de Donetsk et Lougansk.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de front dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit, Kiev et la République autoproclamée de Donetsk, s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tenter d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk, qui imposent le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Néanmoins, pour l'OSCE, présente sur les lieux, l'apparition de ces chars est passée inaperçue.

Début février, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass. Les habitants de plusieurs villes et localités de la république, notamment de Donetsk, d’Iassinovataïa et d'Avdeïevka, ont été privés d'électricité et de chauffage pendant plusieurs jours.

