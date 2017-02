Bagdad: des affrontements entre police et manifestants font plusieurs blessés

De nombreux Irakiens se sont rassemblés à Bagdad pour dénoncer la corruption et réclamer des réformes électorales avant un scrutin provincial qui devra avoir lieu en septembre.

​

Pour les empêcher de pénétrer dans la Zone verte, secteur fortifié dans le centre de la ville où sont installés le gouvernement et les ambassades, les forces de sécurité irakiennes ont eu recours au gaz lacrymogène et ont fait usage de balles en caoutchouc.

​

Les affrontements ont fait plusieurs blessés.

​

"Les manifestants ont tenté de traverser le pont Joumhouriya, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour les stopper mais ils ont insisté", a expliqué un responsable de la police cité par l'AFP.

​

Le premier ministre irakien Haïdar al Abadi a appelé les manifestants à rester calmes et à "respecter la loi", rapporte Reuters.

Les manifestants sont pour la plupart des partisans du chef chiite Moqtada Sadr qui soupçonne les membres de la commission électorale d'être inféodés à son adversaire Nouri al Maliki, ancien premier ministre, qui est notamment l'un des plus proches alliés de l'Iran en Irak. En outre, Moktada al Sadr est ouvertement hostile à la présence américaine au Proche-Orient.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».