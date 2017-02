L'Iran ouvrirait son espace aérien à la Russie pour les opérations en Syrie

© AP Photo/ Sergei Grits Russie, Turquie et Iran contrôleront le respect de la trêve en Syrie

Le secrétaire du Haut conseil de la sécurité nationale de l'Iran Ali Shamkhani a déclaré que Téhéran pourrait autoriser la Russie à utiliser son espace aérien afin de soutenir les opérations terrestres en Syrie.

« La coalition conjointe russo-iranienne qui lutte contre le terrorisme en Syrie prend de l'ampleur. Il est possible que l'Iran autorise les avions russes à passer via l'espace aérien iranien pour soutenir les opérations terrestres en Syrie, si les responsables militaires estiment qu'une telle mesure est nécessaire », a déclaré M. Shamkhani, cité par l'agence IRNA.

En août 2016, les forces aérospatiales russes ont utilisé la base iranienne de Hamadan pour effectuer des frappes aériennes contre les terroristes en Syrie. Après cette campagne, tous les avions sont revenus.

Fin 2016, l'Iran s'est déclaré prêt à autoriser les avions russes à effectuer des vols depuis cette base, tout en soulignant que cette activité serait rigoureusement surveillée par les autorités iraniennes.

