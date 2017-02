Trump promet de gagner le procès lié à son décret sur l’immigration

© AFP 2016 Valery Hache Les Français, des anti-système frileux !

Le président américain Donald Trump a déclaré envisager d’émettre un nouveau décret visant à interdire d’entrée aux États-Unis les ressortissants de plusieurs pays après l’échec de sa première tentative.

Le décret « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis », signé le 27 janvier par le président américain pour « protéger la nation du terrorisme », interdit l'entrée des ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) pour une durée de trois mois et gèle l'accueil des réfugiés pour quatre mois. Les Syriens font l'objet d'une interdiction sans limitation de durée.

Le juge fédéral de Seattle a pris la décision de suspendre temporairement ce décret au niveau national.

Deux cours d'appel américaines ont par la suite rejeté la demande de l'administration Trump de rétablir immédiatement l'application du décret signé par le président américain.

La dernière d’entre elles a indiqué que l’administration de Trump n’avait pas réussi à justifier la nécessité de cette mesure.

« Nous gagnerons cette bataille. Ce qui est regrettable, c’est que cela prend du temps. Mais nous avons plusieurs autres options, y compris la préparation d’un tout nouveau décret », a déclaré le président américain aux journalistes vendredi alors qu’il se rendait en Floride. Pour l’instant, on ignore à quoi pourrait ressembler le nouveau décret, mais, selon M. Trump, le texte ne changera qu’« un tout petit peu ».

Lors d’une conférence de presse avec le premier ministre japonais Shinzo Abe M. Trump a promis d’introduire, dès la semaine prochaine, des mesures supplémentaires afin de sécuriser les États-Unis.

