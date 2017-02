Le coup de fil Xi-Trump laisse un arrière-goût de suspense

Du récent entretien téléphonique que le nouveau président américain a eu avec son homologue chinois, une chose est certaine : Donald Trump a consenti, à la demande de M. Xi Jinping, à respecter la « politique d'une Chine unique ». Le fait est relevé dans tous les commentaires.

Un autre élément révélateur est la durée de l'entretien (une heure environ) entre les dirigeants de ces deux grandes puissances. Surtout devant l'abondance des prévisions sombres sur l'avenir des relations sino-américaines accompagnant l'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison Blanche. De nombreux observateurs estimaient que les déclarations de M. Trump et de certains membres de son équipe annonçaient une tendance vers un regain des confrontations entre les deux pays.

La préoccupation grandissait suite au ton dur à l'égard des îles artificielles en mer de Chine méridionale et aux menaces de guerres commerciales. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a déclaré à maintes reprises que la Chine augmentait la compétitivité de ses produits en abaissant artificiellement le taux de change du yuan. Il a fustigé la politique économique de Pékin qui conduisait, selon lui, à des coupes sombres dans l'emploi aux États-Unis et à l'affaiblissement des entreprises américaines.

Les propos de Donald Trump sur le principe d'une Chine unique ont fait beaucoup de bruit. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Fox News, il a remis en question ce principe appliqué par les États-Unis pendant de longues années. Il est vrai que Pékin continuait d'espérer que le bon sens prendrait le dessus et que les relations sino-américaines se développeraient dans un esprit constructif.

L'entretien entre les deux dirigeants a démontré que ces espoirs n'étaient pas dénués de fondement. Selon la télévision chinoise, Xi Jinping a vivement salué la volonté de l'administration américaine de s'en tenir à la « politique d'une Chine unique ».

© AP Photo/ Roley Dela Pena, Pool Mer de Chine du Sud: Trump changera-t-il la politique US?

Néanmoins, il est certain que les relations entre la Chine et les États-Unis seront un mélange de coopération et de compétition. Dans une de ses interviews, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang I n'a pas exclu « de nouvelles difficultés et une incertitude dans les relations » entre les deux pays.

Quoi qu'il en soit, Xi Jinping a déclaré au cours de la conversation que la coopération était l'unique choix juste pour les deux pays. Donald Trump lui a donné raison. Des compromis seront sans doute trouvés au cours du premier sommet sino-américain dont la tenue a été évoquée par téléphone.

