Tout drone survolant le territoire des aéroports taïwanais sera abattu

Tout drone volant au-dessus des aéroports taïwanais sera abattu, ce qui n'impliquera aucun un permis spécial.

« En cas de menace imminente de drones, il ne sera pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de la direction militaire (pour l'abattre, ndlr) », a déclaré le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense nationale.

La popularité croissante des drones constitue une menace pour la sécurité des aéroports, a-t-il déclaré, rappelant qu'ils peuvent également être utilisés pour recueillir des informations secrètes.

La décision de la Défense taïwanaise a été prise après qu'un avion en route de Tokyo a été contraint d'atterrir dans l'aéroport de Taoyuan au lieu de Songshan, à cause d'un drone volant. En outre, l'incident avec le drone a touché quatre autres vols civils et un avion militaire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »