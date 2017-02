Quand Donald Trump fait semblant de piger le japonais

Vendredi, Donald Trump a accueilli le premier ministre Shinzo Abe à la Maison Blanche. Lors de leur rencontre, le président américain a apparemment oublié de faire une chose très importante pour une communication fructueuse avec son homologue japonais : il a omis de mettre son oreillette de traduction… Ce qui ne l’a pas du tout empêché d’ailleurs de hocher la tête en signe d’approbation. Et bien sûr, comme toujours dans de tels cas de figure, plusieurs s’en sont aperçus.

Les internautes, surtout anglophones, n’ont pas raté l’occasion de troller copieusement M. Trump

Pres Trump doesn't appear to be wearing the translation earpiece during PM Abe's remarks. Wait, does POTUS speak Japanese? pic.twitter.com/MuHTDQjwhe — Peter Alexander (@PeterAlexander) 10 февраля 2017 г.

​Le président Trump semble ne pas porter les oreillettes de traduction alors qu’Abe prononce un discours. Attendez, parle-t-il japonais ?

Trump is NOT wearing a translator earpiece. This means he is PRETENDING to understand Japanese. pic.twitter.com/0cgmRCUgPv — Diane N. Sevenay (@Diane_7A) 10 февраля 2017 г.

​Trump NE porte PAS les oreillettes traductrices. Cela veut dire qu’il fait semblant de comprendre le japonais

[White House press conference]



JAPANESE PM: *speaks Japanese*



TRUMP: [not wearing translator earpiece] I was told there would be subtitles — Andy H. (@AndyAsAdjective) 10 февраля 2017 г.

​Le premier ministre japonais : *parle japonais* Trump [ne porte pas les oreillettes traductrices] : On m’a dit qu’il y aurait des sous-titres

​Pres Trump doesn't appear to be wearing the translation earpiece during PM Abe's remarks. Wait, does POTUS speak Japanese? pic.twitter.com/MuHTDQjwhe

— Peter Alexander (@PeterAlexander) 10 февраля 2017 г.

Attendez, quoi ? Comment alors peut-il comprendre ce que dit le premier ministre japonais ?

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».