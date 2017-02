Pierre Le Corf: le témoignage de civils vivant sous le feu des groupes armés en Syrie

Kidnappings, vols, meurtres, discriminations, c’est bien connu, toutes les valeurs d’un combat pour la liberté au service de la démocratie. A creuser, ils parlent du meurtre d'un journaliste Francais. Ce témoignage est toujours ordinaire et est traduit en direct en français par une interprète, pas de musique triste, pas de mise en scène ou de montage, ce sont des gens pris au hasard, des gens qui ont vécu avec les groupes armés terroristes, ici, avec l'ASL « l’Armée Libre Syrienne ». Ça m’a fait rire quand j’ai vu les enfants courir après les camions de l’armée Russe pour les remercier et chanter, je n’ai pas pu m’empêcher d’imaginer la tête de beaucoup de gens s’ils étaient là, tête de tant de gens pour qui cette guerre est devenue une raison de vivre, vie unilatérale et plutôt borgne. C’est dur de continuer à jouer les pots de terre, à subir des menaces, pressions pour que j’arrête et attaques de gens qui veulent juste effacer ces témoignages pour que le mensonge ambiant reste celui-ci bien organisé, si bien financé. Alors oui, pour répondre à ceux qui lisent certains détracteurs plus intéressés dans mon silence que dans la balance, évidemment que cette guerre n’est pas toute blanche toute noire, le gouvernement a aussi une part de responsabilité dans les morts mais il faut comprendre pourquoi, ne pas oublier que c’est devenu une guerre et que les gens se sont retrouvés au milieu de ce merdier qui n’a rien d’un mouvement démocrate, qui n’a rien d’un mouvement au service des gens, de la liberté. Ou si le prétexte pouvait avoir un peu de sens avant, aujourd’hui il n’est plus qu’un mécanisme d’électrochoc que l’on utilise sur ceux qui regardent la guerre de loin pour stimuler leur compassion puis leur haine à bon vouloir, ce au service de quelque chose qui ne fait que provoquer la mort, la destruction, le doute. Ce qui me fait peur c’est que les négociations récentes ont rassemblé tous les groupes armés djihadistes en 2 grands groupes, ils voulaient le faire depuis longtemps, ils l’ont fait grâce au temps qu’ils ont gagné. Je crois que l’on se rapproche de la V2 de cette guerre. Quoi qu’il en soit, aucune politique pour les gens, ce qu’ils veulent c’est la paix et recommencer à vivre, faites vous votre propre opinion. We are superheroes Kidnappings, thefts, murders, discriminations, it is well known, all the values of a fight for freedom in the service of democracy. This testimony is still ordinary, no sad music, no staging or editing, they are people taken at random, people who have lived with terrorist armed groups, here with the FSA "Free Syrian Army". It made me laugh when I saw the children running after the Russian army trucks to thank them and sing, I could not help but imagine their heads if they saw this, So many people for whom this war has become a reason to live, one-sided and one-eyed life. It's hard to keep playing the pots, to endure threats, pressures for me to stop and attack people who just want to erase these testimonials so that the surrounding lie remains well organized, so well funded. So yes, to answer those who read some detractors more interested in my silence than in the balance, obviously that this war is not all white very black, the government also has a share of responsibility in the dead but one must understand why, Do not forget that it has become a war and people have found themselves in the midst of this mess that is nothing like a democrat movement, which has nothing to do with serving people, freedom. Or if the pretext could have some meaning before, today it is only a mechanism of electroshock that is used on those who watch the war from afar to stimulate their compassion then their hatred to good will, This in the service of something that only causes death, destruction, doubt. What scares me is that the recent negotiations have brought together all the jihadi armed groups into 2 large groups, they wanted to do it for a long time, they did because of the time they won. I think we are approaching the V2 of this war. Anyway, no policy for people, what they want is peace and resume living, make your own opinion. We are superheroes