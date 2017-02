Les congressistes US se battent pour participer aux émissions TV préférées de Trump

Les médias US notent une compétition renforcée entre hommes politiques et congressistes américains qui tentent d'apparaître à l'écran dans les émissions que le président Donald Trump regarde chaque jour, informe Politico.

« Nous constatons un intérêt beaucoup plus élevé qu'avant le 20 janvier », a déclaré le producteur d'une émission que Trump regarde régulièrement.

« Beaucoup de membres du Congrès viennent sur les émissions qu'il regarde quand ils dévoilent la législation sur laquelle ils veulent attirer son attention ou celle de ses collègues, en sachant bien qu'il (le président, ndlr) les regarde et ils cherchent sa bénédiction ou son approbation, ou son soutien », fait-il savoir.

© AFP 2016 L.E. BASKOW Les Américains pensent que Trump est plus honnête que les médias mainstream

L'animateur d'une autre chaîne que M. Trump regarde fréquemment a raconté que le nombre de gens qui voulaient passer à l'antenne avait également augmenté.

Un stratège du Parti républicain qui a travaillé sur des campagnes présidentielles a déclaré qu'il conseillait maintenant aux clients de promouvoir leur message sur les émissions préférées du président.

« Ils ont une l'opportunité d'avoir plus d'impact avec ce président qu'avec les présidents précédents », a déclaré le stratège, ayant souligné que Donald Trump était « fortement influencé par les médias et par quelques émissions et journaux particuliers ».

© AFP 2016 Mandel Ngan CNN: les services secrets US confirmeraient certains points du rapport contre Trump

Dans le même temps, tout le monde sait que M. Trump est susceptible de réagir immédiatement après le discours de quelqu'un à la télévision.

Le député américain Elijah Cummings est l'un des premiers à avoir profité de cette opportunité quelques jours seulement après l'investiture de Donald Trump. Le député démocrate s'est adressé directement à M. Trump au cours de l'émission Morning Joe consacrée aux médicaments sur ordonnance.

« M. le président, je sais que vous regardez, donc je suis impatient de vous rencontrer. Appelez-moi. Je veux vous parler », a-t-il lancé.

Et cela a fonctionné. Donald Trump a décroché rapidement son téléphone et a eu une conversation de cinq minutes avec M. Cummings. La porte-parole du député a refusé de donner plus de détails.

M. Trump commente quasi quotidiennement sur sa page Twitter les émissions de plusieurs chaînes américaines, comme MSNBC, Fox News et CNN, et ne manque pas les articles de journaux tels que le New York Times, le Washington Post et le Washington Times.

Le président a exprimé à plusieurs reprises qu'il appréciait Fox News, tandis qu'il accuse CNN et le New York Times de calomnies. En particulier, il avait accusé le New York Times d'être « malhonnête » et avait fustigé « la couverture très pauvre et incorrecte du "phénomène Trump" » lors de sa campagne présidentielle.

À l'occasion de sa première conférence de presse, commentant l'article publié sur le site BuzzFeed selon lequel les services secrets russes auraient des dossiers sur lui, Donald Trump a qualifié le site de « tas d'ordures ». Il a également refusé de répondre à la question de CNN, qualifiant la chaîne d'« organisation horrible » qui publie « de fausses informations ».

Malgré de nombreux sondages et des prévisions qui tablaient sur une victoire d'Hillary Clinton, soutenue par les principaux médias américains, le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle. L'investiture de Donald Trump a eu lieu le 20 janvier 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».